Vaduva lui Litvinenko acuza Marea Britanie ca nu si-a invatat "lectia"

"Din nefericire, s-a intamplat din nou si asta inseamna ca nu s-a facut ceva cum trebuie. Lectia primita in urma asasinarii sotului meu nu a fost invatata", a declarat Marina Litvinenko intr-un interviu acordat postului BBC.O ancheta publica a stabilit in 2016 ca moartea lui Litvinenko, fost agent al KGB deziluzionat fata de Kremlin, a fost ordonata "probabil" cu acceptul presedintelui rus Vladimir Putin.Vaduva lui Litvinenko a facut publica o scrisoare pe care i-a trimis-o premierul britanic Theresa May pe cand detinea inca portofoliul de ministru de interne si in care ii dadea asigurari ca autoritatile trebuie "sa continue sa caute sa faca dreptate" in cazul asasinatului spionului rus. "Vom face toti pasii necesari ca Marea Britanie si populatia sa sa fie protejate de o alta crima similara", scria May in scrisoarea sa.