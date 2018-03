Indonezia: Un muncitor din constructii a fost ucis de un tigru de Sumatra 

Un barbat a fost ucis de un tigru de Sumatra intr-un sat izolat din Indonezia, in cel de-al doilea atac mortal de acest fel din 2018, au informat duminica autoritatile locale, citate de AFP, preluata de Agerpres.





Yusri Effendi, in varsta de 34 de ani, a fost descoperit sambata seara de colegi si de satenii din provincia Riau, pe insula Sumatra, cu rani fatale in zona gatului.





Victima lucra alaturi de alti muncitori pe un santier de constructii din satul Tanjung Simpang, atunci cand un tigru a fost reperat in apropiere. Lucratorii au asteptat cateva ore inainte de a pleca, gandindu-se ca animalul a parasit zona, insa la scurt timp s-au trezit fata in fata cu tigrul.





Colegii victimei au povestit ca s-au raspandit in incercarea de a scapa de felina, insa Effendi nu a fost atat de norocos. La scurt timp, el a fost gasit inconstient in apropierea unui rau.





In ultimii ani, mai multe cazuri de persoane ucise de tigri au fost inregistrate in Indonezia in timpul operatiunilor de despadurire realizate pentru a face loc plantatiilor de palmier de ulei.





Potrivit Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (International Union for Conservation of Nature, IUCN), tigrul de Sumatra este o specie in pericol critic de disparitie, cu doar 400 - 500 de exemplare care mai traiesc azi in salbaticie.