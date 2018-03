UPDATE Xi Jinping, a devenit presedinte pe viata. Congresul a votat duminica abolirea limitelor mandatului prezidential 

Congresul chinez a votat duminica inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata, scrie BBC, citat de news.ro. Schimbarea este parte dintr-o serie de modificari ale Constitutiei, asteptate sa treaca de votul Congresului.

UPDATE 10.24 Amendamentul constitutional care inlatura limitele de mandat a trecut aproape in unanimitate, fiind doar doua voturi impotriva si trei abtineri in randul celor aproape 3.000 de delegati.





Partidul a propus eliminarea termenului limita a mandatului prezidential in luna februarie. Xi a devenit presedinte in 2012, iar cel de-al saptelea lider al Chinei ar fi urmat sa paraseasca functia in 2023.





Modificarile Constitutiei sunt asteptate sa treaca fara emotii de Congresul National al Poporului. Similar rolului parlamentului in alte tari, Congresul este organismul cu cea mai mare putere de decizie din China.





Nu a votat niciodata impotriva Partidului Comunist, insa potrivit mai multor surse, duminica, 2.980 de delegati s-ar putea abtine de la vot, ceea ce ar fi vazut ca un protest.





Cenzorii din China au blocat discutiile pe aceasta tema, inclusiv imagini cu Winnie the Pooh, pe care utilizatorii social media le foloseau pentru a-l reprezenta pe Xi.





Cel de-al treilea mandat al lui Xi nu este singura tema pe ordinea de zi a Congresului. Vor fi discutate noul guvern chinez pentru urmatorii cinci ani, ratificarea unei legi pentru infiintarea unui organism anti-coruptie si includerea filozofiei politice a presedintelui in Constitutie.