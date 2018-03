VIDEO Franta: Steve Bannon, invitat vedeta la deschiderea congresului Frontului National - "Istoria este de partea noastra"

"Faceti parte dintr-o miscare care este mai mare decat Italia, mai mare decat Polonia, mai mare decat Ungaria", a adaugat Bannon, fost director al site-ului de internet de extrema dreapta Breitbart News.Frontul National este reunit in congres sambata si duminica la Lille (nordul Frantei), avand ca obiective "refondarea" si o schimbare de nume.Purtatorul de cuvant al formatiunii, Sebastien Chenu, anuntase de altfel ca Bannon, care si-a exprimat tot timpul simpatia fata de partidul condus de Marine Le Pen, va fi prima personalitate care va lua cuvantul sambata seara, pentru a demonstra ca "victoria este posibila" si pentru a orienta FN catre obtinerea acesteia, mai realateaza Agerpres Intr-o serie de declaratii facute la postul de radio France Inter, Chenu a mentionat ca, prin prezenta sa, Bannon va simboliza respingerea pe care o manifesta impreuna cu FN fata de establishment si de corectitudinea politica. Sebastien Chenu a amintit ca Bannon a fost arhitectul neasteptatei victorii electorale a lui Trump, motiv pentru care va oferi cu siguranta sfaturi bune despre cum poate FN sa atinga acelasi obiectiv, in conditiile in care Marine Le Pen a fost invinsa fara drept de apel in al doilea tur al scrutinului prezidential de anul trecut de catre actualul sef al statului francez, Emmanuel Macron.Prima critica fata de prezenta surpriza a lui Bannon a venit din partea liderului partidului lui Macron, Christophe Castaner, care l-a calificat pe Bannon, intr-o postare pe Twitter, drept "rege al stirilor false si al nationalistilor albi", lucru care l-a facut pe Castaner sa concluzioneze ca, in pofida anuntului facut de FN cum ca isi va schimba numele, nu isi va schimba si naravurile si nici linia politica.Bannon a fost sef de campanie a lui Trump si, dupa castigarea alegerilor de catre magnatul new-yorkez, a devenit strategul sau sef si una dintre personalitatile cele mai influente de la Casa Alba, intre ianuarie si august 2017, cand a fost concediat fara prea multe explicatii.