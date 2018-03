Turcia: Doi jurnalisti de la Cumhuriyet au fost eliberati din arestul preventiv

Dupa o sedinta de judecata desfasurata in incinta inchisorii Slivri din Istanbul, Akin Atalay, presedintele consiliului de administratie al aceluiasi ziar de opozitie, a ramas in arest.Tot vineri, Curtea Suprema a Turciei a respins sentinta de condamnare la cinci ani de inchisoare in cazul jurnalistului Can Dundar, apreciind ca acesta ar trebui sa primeasca pana la 20 de ani de inchisoare pentru spionaj, relata Reuters cu cateva ore mai devreme. Dundar si colegul sau Erdem Gul de la Cumhuriyet au fost condamnati in mai 2016 pentru difuzarea unei inregistrari video despre care au afirmat ca arata cum serviciul de spionaj alTurciei transporta arme in Siria.