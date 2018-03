Guvernul Merkel, finalizat

Cancelarul german in exercitiu a fost nevoit sa faca, in repartizarea portofoliilor, concesii importante Partidului Social Democrat (SPD), pentru a-l convinge sa intre din nou intr-o mare coalitie, dupa sase luni de impas politic. in urma alegerilor legislative din septembrie.SPD a obtinut in total sase ministere, pentru trei femei si trei barbati, intr-un Cabinet per ansamblu intinerit.Nominalizarea lui Olaf Scholz la Finante in locul conservatorului Wolfgang Schauble, cunoscuta de mai multe saptamani, a fost anuntataoficial vineri de catre condicerea social-democrata.Un social-democrat foarte moderat, Olaf Scholz, in varsta de 59 de ani, ar urma sa ramana loial politicii bugetare riguroase impuse de predecesorul sau timp de zece ani.Nominalizarea lui Heiko Maas, ministrul Justitiei in exercitiu, la Ministerul Afacerilor Externe s-a zvonit de joi.Maas, in varsta de 51 de ani, profita de eliminarea reciproca - intr-un razboi al orgoliilor - a doua nume grele in partid, care se ambitionau sa preia portofoliul: Sigmar Gabriel, seful in exercitiu al diplomatiei, si Martin Schulz, fostul presedinte al SPD."Este o echipa buna, cu persoane dotate cu un inalt nivel de expertiza", a dat asigurari Olaf Scholz, actualul presedinte interimar al SPD, despre noii ministri.Salutandu-i calitatile de practicant de triatlon, viitoarea presedinta desemnata a SPD Andrea Nahles a apreciat ca Maas este omul potrivit intr-o perioada in care "Germania este deosebit de solicitata ca mediator in aceasta lume in dezordine".Svenja Schulze, in varsta de 49 de ani, va conduce Ministerul Mediului.Ministrul in exercitiu al Familiei Katarina Barley, in varsta de 49 de ani, trece la Justitie, iar Hubertus Heil, in varsta de 45 de ani, preia portofoliul Muncii si Afacerilor Sociale.Franziska Giffey, in varsta de 39 de ani, primarul unui sector al Berlinului, va prelua, la randul ei, portofoliul Familiei.Ceilalti ministri, cunoscuti deja, provin din Uniunea Crestin Democrata (CDU) a lui Merkel si aliata sa bavanreza, Uniunea Crestin Sociala (CSU).Insa CDU a obtinut - in afara de portofoliul Apararii, care ramane la Ursula von der Leyen - doar ministere considerate secundare, ceea ce a plasat-o pe Merkel in centrul unor critici dure in partid.Ea a fost nevoita sa cedeze Ministerul de Interne aliatului sau bavarez, care militeaza in favoarea unui viraj la dreapta in problemele migratiei si identitara.Presedintele CSU Horst Seehofer este cel care va conduce acest minister, largit la chestiuni legate de "Patrie", intr-un gest adresat electoratului tentat sa voteze cu extrema dreapta.De la CDU, Merkel a fost nevoita sa accepte sa-l promoveze la Sanatate pe principalul sau opozant intern - Jens Spahn, pentru a calma o fronda a aripii dure a partidului. Una dintre apropiatele sale, Julia Klockner, a fost nominalizata la Agricultura.Angela Merkel urmeaza sa fie aleasa cancelar miercuri, de Camera inferioara a Parlamentului, cu o majoritate pe care o formeaza miscarea sa conservatoare si social-democratii.Cel de-al patrulea mandat al lui Merkel se anunta cel mai dificil, deoarece ea a iesit foarte slabita din criza migrantilor si problemele politice din ultimele luni.Dezbaterea cu privire la succesiunea sa a fost deja deschisa in CDU, iar contractul de coalitie prevede o clauza de reexaminare la jumatatea mandatului, in doi ani."Este posibil ca aceasta coalitie sa nu tina patru ani. Spre deosebire de cea dinainte, nu sunt sigur ca aceasta va reusi", a declarat un apropiat al cancelarului in exercitiu sub acoperirea anonimatului.