Martin Shkreli, "cel mai dusmanit om din America", a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si a primit o amenda de 75.000 de dolari

Intreprinzatorul, nascut in Brooklyn, a devenit cunoscut ca "Pharma Bro" pe retelele de socializare in anul 2015, dupa ce a crescut pretul unui medicament folosit in tratarea infectiei cu HIV de la 13,5 dolari la 750 de dolari pastila.Procurorii l-au acuzat ca a administrat gresit bani din octombrie 2009 si pana in martie 2014, in legatura cu doua fonduri speculative pe care le administra - MSMB Capital Management si MSMB Healthcare.Ei au comparat operatiunea lui Shkreli cu o schema Ponzi si l-au acuzat ca i-a mintit pe investitori despre situatia fondurilor speculative si ca a folosit banii unei societati farmaceutice pe care a infiintat-o - Retrophin - ca pe o "pusculita personala", pentru a rambursa investitorii in fonduri speculative.Martin Shkreli, antreprenor si finantist, care a fondat Turing Pharmaceuticals in februarie 2015 este cercetat din decembrie 2015 pentru frauda fiscala intr-un dosar legat de alte companii.Ca urmare a acestor fapte, "cel mai dusmanit om din America" - cum a fost denumit de unii jurati - a primit sapte ani de inchisoare si o amenda de 75.000 de dolari.