Elvetia se declara pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord

"Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca, cand si unde ar avea loc discutiile", a mentionat Ministerul intr-un comunicat.In septembrie, presedintele Elvetiei de la acea vreme, Doris Leuthard, s-a oferit sa medieze disputa dintre Coreea de Nord si SUA, notand ca Elvetia are o istorie lunga de diplomatie neutra si discreta.Coreea de Nord si Statele Unite au ajuns la un acord pentru a opri procesul construirii reactoarelor nucleare in Coreea de Nord in 1994, dar intelegerea a picat in 2003.