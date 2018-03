Bulgaria sprijina majorarea contributiilor statelor membre la viitorul buget multianual al UE

Iesirea iminenta a Marii Britanii - un contributor net la bugetul Uniunii - din UE lasa celelalte 27 de state in situatia de a se pregati pentru o lupta deosebit de dura cu privire la dimensiunea si prioritatile viitorului cadru financiar pe 7 ani.Statele membre mai sarace, printre care si Bulgaria, sunt beneficiare nete ale bugetului UE si se tem ca vor pierde finantari daca Uniunea nu va reusi sa acopere diferenta asteptata de aproape zece procente pe care o va provoca Brexit-ul.Germania si Franta, tarile cu cele mai mari economii din UE, si-au semnalat disponibilitatea de a-si majora contributiile, in anumite conditii, idee careia i se opune insa un grup de alte state bogate, in frunte cu Olanda.Potrivit ministrului de finante bulgar, Sofia este pregatita sa-si majoreze contributia la bugetul UE cu zece procente, asa cum se discuta in prezent."Sustinem punctul de vedere al unor state ca, pentru a mentine Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, o crestere a contributiilor poate fi necesara. In acest sens, suntem pregatiti sa sprijinim o astfel de decizie", le-a declarat Goranov reporterilor cu ocazia unei conferinte la Sofia pe tema viitorului buget multianual al UE.La randul sau, comisarul european pentru buget, Guenther Oettinger, le-a cerut statelor membre sa accelereze pregatirile pentru intocmirea cadrului financiar multianual si sa gaseasca un compromis echilibrat pentru finantarea unor noi prioritati, precum migratia si apararea, simultan cu reducerea decalajului considerabil de venituri intre vechile si noile state membre.Oettinger a amintit ca PIB-ul Bulgariei este de doar 6.500 de euro/locuitor, in timp ce in Luxemburg se ridica la 100.000 euro/locuitor."Nu ar trebui sa schimbam aceasta situatie? N-ar trebui sa reducem decalajul? Daca acest decalaj intre 100.000 si 6.500 (...) nu poate fi redus, Uniunea noastra nu va fi unita. Poate fi distrusa", a subliniat el."La urma urmelor, un PIB mai ridicat al Bulgariei, Romaniei, Croatiei este benefic pentru toate industriile noastre din piata unica", a punctat el cu ocazia conferintei de la Sofia, potrivit Agerpres.