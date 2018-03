VIDEO Vladimir Putin, despre rusii pusi sub acuzare pentru amestec in alegerile americane: "Acestea nu sunt problemele mele"

Putin a negat, in timpului unui interviu cu moderatoarea Megyn Kelly, inregistrat pe parcursul a doua zile saptamana trecuta, vreo implicare a Kremlinului in campania online, asupra careia procurorul special Robert Mueller a lansat acuzatii luna trecuta."La fel de bine ar fi putut fi numele unor americani care stau aici si se amesteca in procesele voastre politice", a spus Putin intr-un interviu care va fi difuzat vineri seara.Kelly a raspuns si a spus: "Dar nu au fost americani. Au fost rusi".Presedintele rus a spus ca nu este ingrijorat de situatie."Ati mentionat cateva nume, niste indivizi. Si imi spuneti mie ca sunt rusi. Si ce? Chiar daca sunt rusi, poate lucreaza pentru o companie americana. Poate unul dintre ei lucra pentru un candidat. Nu am idee. Acestea nu sunt problemele mele", a spus Putin.Intr-un alt fragment video din interviu, Putin a spus ca nu are in plan sa extradeze cetatenii pusi sub acuzare de Mueller."Niciodata. Rusia nu isi extradeaza cetatenii catre nimeni", a spus presedintele rus.Procurorul special Robert Mueller a pus sub acuzare 13 cetateni rusi si alte trei entitati straine pe 16 februarie pentru amestecul in alegerile prezidentiale din 2016.