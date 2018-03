Siria: Un convoi umanitar ajunge din nou in Ghouta de Est

Pentru prima data de luni, provizii cu mancare au ajuns in orasul Douma, a anuntat Crucea Rosie.Bombardamentele s-au oprit, peste noapte, iar situatia din Ghouta a fost descrisa ca fiind "calma" acum.O incercare anterioara a ONU a esuat din cauza bombardamentelor continue."Astazi, vom trimite restul ajutoarelor care n-au putut ajunge pe 5 martie. De asemenea, avem informatii ca saptamana viitoare va ajunge acolo un convoi cu mai multe provizii, inclusiv instrumente medicale", a spus Ingy Sedky, purtatoarea de cuvant a Comitetului International al Crucii Rosii.Convoiul umanitar de vineri reprezinta a treia incercare din aceasta saptamana de a trimite ajutoare civililor captivi in regiunea din apropierea capitalei, Damasc.Ali al-Zatari, coordonatorul ONU pentru actiuni umanitare in Siria, a spus ca orice bombardament in zona in timpul operatiunile de trimitere de ajutoare incalca "asigurarea protectiei promisa de partule implicate, inclusiv de Federatia Rusa", conform AFP.Luni, un convoi care a cuprins 46 de camionete a livrat o parte din provizii la Douma, dar a fost nevoit sa se intoarca. O a doua incercare de a trimite ajutoarele ramase a fost anulata din cauza problemelor de securitate.