Statele din regiunea Asia-Pacific au semnat un acord comercial major, in lipsa SUA

La Washington, presedintele american Donald Trump s-a angajat sa continue planul de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu, masura care in opinia altor tari si a FMI poate declansa un razboi comercial.Acordul Cuprinzator si Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP) va reduce tarifele in tarile semnatare, care reprezinta impreuna peste 13% din economia globala, respectiv un PIB cumulat de 10.000 de miliarde de dolari. Impreuna cu Statele Unite, aceste tari ar fi reprezentat 40% din PIB-ul mondial.Ministerul chilian pentru Afaceri Externe, Heraldo Munoz, a declarat ca acordul este un semnal puternic "impotriva presiunilor protectioniste, in favoarea unei lumi deschise comertului, fara sanctiuni unilaterale si fara amenintarea razboaielor comerciale".