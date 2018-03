Intalnire fara precedent intre Donald Trump si Kim Jong-un/ Acestia vor discuta despre viitorul programului nuclear din Coreea de Nord

Inalti functionari sud-coreeni au aparut in fata Casei Albe pentru a face anuntul si au transmis invitatia pe care Kim Jong-un i-o face lui Trump. Casa Alba a confirmat ca presedintele SUA este pregatit sa-l intalneasca pe Kim "pana in luna mai", la un moment exact si intr-o locatie care trebuie stabilita.Daca aceasta intalnire va avea loc, va fi prima dintre liderii celor doua tari.Bill Clinton a fost aproape de o intalnire cu tatal actualului lider nord-coreean, Kim Jong-il, in anul 2000, insa aceasta nu a mai avut loc.Oficialii de la Casa Alba au subliniat ca SUA nu va relaxa regimul strict de sanctiuni impotriva Coreii de Nord inainte ca tara sa inceapa dezarmarea.Spre deosebire de administratiile anterioare, Trump "nu este pregatit sa recompenseze Coreea de Nord in schimbul discutiilor", a declarat un oficial de la Casa Alba.Trump a confirmat si el intalnirea printr-o postare pe Twitter, in care a specificat ca sanctiunile SUA impotriva Coreii de Nord vor ramane in vigoare pana cand se va ajunge la o intelegere privind programul de inarmare nucleara.