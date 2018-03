Trump anunta tarife de 25% pentru importurile de otel si 10% pentru cele de aluminiu

"Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia si de reduceri de taxe', a declarat Trump. Taxele vor intra in vigoare in termen de 15 zile.Trump a precizat ca pentru moment Canada si Mexicul vor fi exceptate de la aceasta masura. De asemenea va exista si posibilitatea unor masuri alternative pentru alte state, potrivit news.ro.

Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: "A fost o onoare sa-mi servesc tara si sa adopt politici in vederea cresterii economice in favoarea poporului american." El a mentionat in mod special "istorica reforma fiscala".

"Ii sunt recunoscator presedintelui ca mi-a oferit aceasta oportunitate si le doresc lui si Administratiei mult succes in viitor", a mai afirmat Cohn.

La randul sau, Trump a spus ca Gary Cohn a facut o munca nemaipomenita. "Este un talent rar si ii multumesc pentru devotamentul in slujba poporului american", a mai declarat presedintele SUA.

Conform CNN, Cohn si Trump aveau divergente ca urmare a deciziei presedintelui american de a a creste taxele vamale pe importurile de otel si aluminiu, potrivit news.ro.