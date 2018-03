3-D scanner-ul facut de un tanar de 22 de ani poate diagnostica bolile de inima in 90 de secunde

Tanarul spune ca scanner-ul companiei sale, numit Faraday, poate grabi considerabil procesul de diagnosticare, il poate face mai precis si mai comod pentru pacienti. Foloseste inteligenta artificiala pentru a crea sute de harti 3-D ale inimii pacientului pentru a ajuta doctorii sa afle ce cauzeaza si ce nu cauzeaza durerile in piept, precizeaza CNN. La 22 de ani, multi dintre noi abia terminam facultatea si speram sa fim suficienti de norocosi pentru a gasi un loc de munca stabil. Peeyush Shrivastava este ceva mai diferit.El a pus bazele unei companii biotehnologice si a strans milioane de dolari in capital, inclusiv de la renumitul afacerist Mark Cuban. Tanarul spera sa aduca tehnologia scanner-ului 3-D in spitalele si camerele de urgenta din jurul tarii chiar si pana la finalul anului acesta.Un studiu recent al jurnalului JAMA Internal Medicine a aratat ca analizele extinse combinate cu o sedere peste noapte pot dura pana la 28 de ore. Insa noul dispozitiv ar face toate aceste procese inutile. O asistenta sau un tehnician poate face tot testul in aproximativ 90 de secunde."In cinci ani de acum, vrem ca echipamentele nostre sa devina standardul camerelor de urgenta pentru controlul sau excluderea durerii toracice cardiace fata de durerea toracica non-cardiaca", spune Shrivastava.