O femeie a fost condamnata la inchisoare in Iran dupa ce si-a dat jos in public valul islamic

Femeia a fost gasita vinovata de "incurajarea coruptiei morale". 21 de luni din sentinta femeii vor fi executate cu suspendare, deoarece ea are nevoie de tratament medical.Femeia, care a fost condamnata la Teheran, a stat in inchisoare timp de trei luni, fara posibilitatea eliberarii pe cautiune.Jafari-Dolatabadi a declarat ca ea "are nevoie de un tratament medical de lunga durata si trebuie sa fie vazuta de un psihiatru".Masura vine in urma altor cateva zeci de decizii similare luate impotriva femeilor din Iran in ultimele saptamani. Majoritatea femeilor care au fost retinute pentru ca nu au respectat legea stricta privind aparitia in public fara val au fost eliberate fara a fi condamnate.