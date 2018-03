SUA: Mueller ancheteaza o intalnire din Seychelles, care ar fi avut rolul de a crea un canal de comunicare intre administratia lui Trump si Kremlin

Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire in Seychelles din ianuarie 2017 a fost o incercare de a stabili un canal de comunicare intre administratia Trump si Kremlin, a scris Washington Post miercuri, relateaza Reuters.





Erik Prince, fondatorul contractorului militar Blackwater si un sustinator al presedintelui Donald Trump, a declarat pentru parlamentarii americani anul trecut ca a discutat relatiile SUA - Rusia in timpul unei intalniri in Seychelles cu un om de afaceri rus care are legaturi cu Kremlinul.





The Post a spus ca un martor care coopereaza cu Rober Mueller a spus investigatorilor ca intalnirea a fost tinuta in asa fel incat un reprezentant al echipei lui Trump "sa se intalneasca cu un emisar al Moscovei pentru a discuta despre relatiile viitoare dintre cele doua tarii".





Potrivit ziarului, George Nader, un om de afaceri libanezo-american care a declarat ca a ajutat la organizarea intalnirii in Seychelles si a participat la ea, a depus marturie in fata unui mare juriu, in contextul in care anchetatorii examineaza discutii intre echipa de tranzitie a lui Trump si emisari ai Kremlinului.





Reprezentanti ai lui Prince nu au comentat imediat pentru Washington Post si au refuzat sa comenteze cu privire la dezvaluiri anterioare despre Nader si intalnirea din Seychelles.





Prince, a carui sora, Betsy DeVos, este secretarul pe Educatie al lui Trump, a declarat anul trecut ca el si Kirill Dmitriev, directorul Russian Direct Investment Fund (RDIF), s-au intalnit aproximativ jumatate de ora intr-un bar intr-o tara din regiunea Oceanului Indian, la sugestia unor oficiali din Emiratele Arabe Unite (EAU).





Potrivit WP, Nader a cooperat cu Mueller si s-a intalnit in mai multe randuri cu anchetatori, dupa ce a fost oprit si interogat de FBI in urma sosirii sale la Washington, in ianuarie, pe Aeroportul International Dulles.





Agentii americane de informatii au stabilit ca Rusia s-a amestecat in alegerile din Statele Unite din 2016 pentru a-l ajuta pe Trump, un republican, s-o infranga pe candidata Partidului Democrat Hillary Clinton. Muller investigheaza aceasta imixtiune a Rusiei in campania lui Trump.