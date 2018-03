Televiziunea NBC a fost data in judecata pentru ucidere din culpa

Familia lui Maureen Allen sustine ca femeia a murit pe 25 iunie 2017, deoarece a suferit rani grave pe 26 martie, in acelasi an, dupa ce a cazut din scaunul rulant, din cauza unui obstacol care i-a blocat accesul la o rampa pentru persoane cu dizabilitati aflata la centrul Pasadena Civic Auditorium.Maureen Allen, atunci in varsta de 79 de ani, si sotul ei erau voluntari pentru cea de-a 67-a editie a targului anual pentru stiinta si inginerie din comitatul Los Angeles, care avea loc la acel centru. Ambii se aflau in scaune rulante motorizate. Cei doi au descoperit ca punctele de acces pentru persoane cu dizabilitati in Pasadena Civic Auditorium era blocat, pentru ca urma ca acolo sa fie filmat show-ul "America's Got Talent"."Remorci si echipamente ale show-ului de televiziune blocau toate punctele de acces in cladire, in afara de unul", a scris avocatul Brian Panish."Totusi, pentru a avea acces la acea rampa, persoanele cu dizabilitati erau obligate sa manevreze scaunele rulante peste un obstacol mare - un protector pentru cabluri de alimentare, care bloca singura cale disponibila", a adaugat acesta.Potrivit plangerii, roata din fata a scaunului lui Maureen Allen s-a prins in obstacol, dupa care a cazut intr-o parte. Femeia a fost aruncata din scaun pe asfalt, incidentul cauzandu-i o ruptura de sold si rani la cap si brate. Familia lui Allen sustine ca aceste rani i-au cauzat femeii un accident vascular cerebral si ca a fost nevoie ca aceasta sa sufere mai multe interventii, inclusiv o interventie de inlocuire de sold.Familia lui Maureen Allen a dat in judecata si orasul Pasadena din comitatul Los Angeles, precum si pe producatorii show-ului.NBC nu a raspuns inca la solicitarea The Hollywood Reporter de a oferi un punct de vedere.