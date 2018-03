Coreea de Sud promite sa consolideze legile impotriva hartuirii sexuale, pe masura ce campania #MeToo ia amploare in tara

Acuzatiile de agresiune sexuala aduse unui membru al Partidului Democrat intr-o emisiune televizata la inceputul acestei saptamaniau marcat un nou scandal.An Hee-jung, care era vazut ca un posibil candidat la presedintie, a renuntat la functia de guvernator al provinciei si si-a anuntat retragerea din viata politica, dupa ce si-a asumat responsabilitatea faptelor de care este acuzat - pe care politia le investigheaza in prezent.Acesta este cel mai recent nume aflat pe lista scandalurilor sexuale care implica politicieni si figuri proeminente din comunitatea religioasa a tarii si nu numai."Am avut cu totii parte de un soc. Femeile nu se mai pot confrunta cu astfel de lucruri teribile", a declarat ministrul egalitatii de gen si al familiei, Chung Hyun-back."Miscarea #MeToo reprezinta un moment in care furia fata de relatiile bazate pe putere si fata de inegalitatea de gen a izbucnit", a mai spus ministrul.Ca raspuns la aceste evenimente, guvernul a promis ca intentioneaza sa consolideze legile impotriva agresiunii sexuale si sa puna in aplicare masuri mai stricte in vederea reducerii hartuirii.