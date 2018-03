Atac cu cutitul in Viena - mai multe persoane ranite, trei fiind in stare grava

Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena, anunta The Telegraph, citand presa austriaca.

Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatorii, in apropierea parcului Prater.

Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au fost grav ranite, iar atacatorul este cautat.

Conform Reuters, care citeaza cotidianul Oesterreich, incidentul a avut loc in districtul Leopoldstadt, langa Parcul Prater. Conform site-ului de stiri heute.at, vicitmele sunt un barbat si doua femei cu varsta intre 40 si 50 de ani, potrivit news.ro.