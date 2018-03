Marea Britanie: O neurotoxina a fost folosita in tentativa de asasinare a fostului spion rus care lucra pentru britanici

O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie News.ro, citand BBC.





Primul politist care a ajuns la cei doi este acum internat si el in stare critica, conform informatiilor comisarului-adjunct, Mark Rowley.





Rowley nu a confirmat ce substanta a fost folosita exact, specificand doar ca este vorba despre o neurotoxina.





"Cum am stabilit ca o neurotoxina este cauza simptomelor, vom trata incidentul ca o tentativa de omor. Pot sa confirm, de asemenea, ca noi credem ca cei doi au fost tintiti in mod deliberat", a spus Rowley.





El a adaugat ca nu exista riscuri de sanatate pentru publicul larg.





O neurotoxina a fost folosita si la asasinarea fratelui vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un.





Neurotoxinele sunt substante care ataca sistemul nervos.