Bloomberg: Conturile de email ale lui Elliott Broidy au fost sparte/ Incidentul ar putea tulbura inca un ciclu electoral in SUA

HotNews.ro a semnalat, in ultimele zile, astfel de articole publicate de The Wall Street Journal si New York Times, materiale in care sunt citate mesaje pe email ale lui Broidy.

Acestea includ fotografii cu Broidy la un eveniment de strangere de fonduri pentru Coalitia Evreiasca Republicana, alaturi de personalitati republicane

Potrivit emailurilor, Broidy si sotia sa au cultivat legaturi cu Ed Royce, congresman care conduce Comitetul de Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor

Broidy e stiut in Romania drept cel care l-a invitat pe Liviu Dragnea la ceremonia de investire a presedintelui Trump, in ianuarie 2017. O companie a sa, Circinus, a semnat recent un acord cu compania Romarm.Potrivit Bloomberg, Broidy, vicepresedinte pentru finante la Comitetul National Republican (RNC), a aflat despre problema mailurilor in momentul in care un reporter a pus intrebari in legatura cu mesaje private ale sale, dupa cum a spus reprezentantul legal al lui Broidy, Christopher Clark. Broidy a anuntat autoritatile, iar acestea investigheaza acum spargerea emailurilor sale private si de business.Sursa citata noteaza ca unele organizatii au citat din comunicarile lui Broidy in articole publicate pe parcursul ultimei saptamani, "descriind cum el a incercat sa-si foloseasca legaturile politice pentru a promova interesele de afaceri ale sale si ale unor lideri straini". Bloomberg scrie ca "ar putea urma alte dezvaluiri. Toate informatiile vor fi in curand publicate pe dark web, potrivit unei note ce a insotit emailurile transmise Bloomberg."Bloomberg mentioneaza la randul sau informatii care apar in documentele care au circulat pana acum:Bloomberg scrie ca raspandirea emailurilor personale ale lui Broidy aminteste de un episod care face inca valuri in viata politica: publicarea mesajelor trimise de John Podesta, seful campaniei lui Hillary Clinton, in vara anului 2016, mesaje ce au contribuit la declansarea unei anchete privind amestecul rus in alegerile prezidentiale din SUA.In cazul sau, Broidy da vina pe agenti ai Qatarului. Potrivit Bloomberg, el i-a transmis ambasadorului Qatarului la Washington, pe 3 martie, o scrisoare in care citeaza informatii din partea comunitatii de informatii si a altor autoritati, in baza carora "a descoperit identitatile cetateanului american si ale actorilor strini pe care guvernul dumneavoastra i-a angajat si dirijat in aceste operatiuni". El acuza, in scrisoare, ca unii dintre agenti au fost "platiti pe sub masa", incalcand legislatia americana, potrivit sursei citate.Aceasta precizeaza ca statul Qatar a dezmintit afirmatiile lui Broidy ca s-ar fi implicat in "actiuni de informatii ostile cetatenilor americani prin agenti inregistrati si neinregistrati". Partile s-au amenintat reciproc cu actiuni in instanta.