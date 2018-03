Siria: Fortele pro-guvernamentale intensifica atacurile in Ghouta de Est

Fortele guvernului sirian au lansat numeroase raiduri aeriene asupra Ghoutei de Est miercuri in cadrul unor eforturi de a intensifica o campanie menita sa aduca rebelilor cea mai grea infrangere din 2016, scrie News.ro, citand Reuters.





Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum doua saptamani, reprezinta cea mai dura campanie a unui razboi care dureaza de opt ani si in care au murit sute de oameni din cauza bombardamentelor.





Imaginile transmise in direct de televiziunea de stat siriana de la marginea orasului Mesraba aratau nori de fum ridicandu-se in timp ce se auzeau explozii si avioane de lupta.





Un corespondent al televiziunii a spus ca atacurile asupra militantilor reprezentau "atacuri de prevenire" inaintea unui asalt al infanteriei. "Mesraba este tinta unor atacuri intense astazi", a spus Khalil Aybour, un membru al unui consiliu de opozitie din Ghouta.





Cucerirea orasului Mesraba ar insemna un pas important in lupta pentru teritoriu in Ghouta iar fortele guvernamentale au cucerit pana in prezent peste 40% din teritoriu.





Civilii fug din zonele de conflict din Mesraba si se indreapta spre orasul Douma acolo unde se ascund in pivnite.





"Nu este bine in pivnite, dar e mai bine decat la bombardamente", a spus Adnan, un rezident in varsta de 30 de ani din Douma care s-a adapostit sub pamant impreuna cu sotia si fiica sa si alte 10 familii.





ONU spune ca 400.000 de persoane sunt blocate in orasele si satele din Ghouta de Est sub asediul fortelor pro-guvernamentale de cativa ani si deja incep sa ramana fara mancare si medicamente. Un convoi umanitar a ajuns in zona saptamana aceasta dar oficialii guvernamentali au confiscat majoritatea proviziilor medicale.





Presedintele sirian Bashar al-Assad sustine ca majoritatea oamenilor din Ghouta de Est vor o intoarcere la guvernarea statului. Dar rebelii si activistii opozitiei sustin ca oamenilor le este frica de persecutie din partea guvernului.