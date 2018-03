Rusia este supectata ca a folosit bombe mai putin precise pentru a da vina pe Siria pentru crime de razboi

Soldati rusi in Siria

Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian.





Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale Rusiei au folosit bombe mai putin precise, intr-un efort de a muta responsabilitatea pentru posibilele crime de razboi si mortile civile asupra aliatilor lor, regimul sirian al lui Bashar al-Assad.





Propriu-zis, Rusia ar fi folosit o serie de arme care ar fi mai apropiate de capacitatile Siriei cu intentia de a ingreuna identificarea celor responsabili pentru civilii morti in timpul atacurilor aeriene din Siria.





"Se pare ca este un efort concertat pentru folosirea unui armament similar (de catre fortele aeriene siriene si ruse)", a spus un oficial al ONU.





"Din moment ce fortele aeriene siriene folosesc avioane mai vechi si piloti care nu sunt antrenati pentru folosirea unor arme precise, ei (Rusia) ar folosi arme mai putin destepte. Suspectez ca vor sa foloseasca acele arme pentru ca ar fi mai dificila atribuirea lor", a spus acesta.









Acuzatiile ridica indoieli si mai mari asupra afirmatiilor Rusiei potrivit carora campania aeriana din Siria, lansata la sfarsitul anului 2015 intr-un efort de a consolida pozitia lui Assad, a vizat in primul rand militanti si teroristi .





De asemenea, ridica intrebari si cu privire la "costul civil" al loviturilor aeriene ale Rusiei, care a jucat un rol-cheie in victoria regimului, la sfarsitul anului 2016 la Alep si in legatura cu ofensiva din enclava Ghouta de Est, langa Damasc, unde 700 de oameni au fost omorati in doua saptamani.





Moscova a mai fost acuzata de expertii in arme car ar folosi munitii inexacte in trecut in campania sa, dar acele acuzatii s-au axat pe motivatia ca armele inexacte ar fi mai ieftine decat rachetele de precizie.





Evaluarea nu este impartasita de toti oficialii ONU care lucreaza in Siria. Alti oficiali ai ONU spun ca folosirea unor bombe inexacte ar putea fi o tactica menita sa sperie civilii, care la randul lor ar putea presa grupurile rebele sa se predea.