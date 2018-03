Curtea Suprema a Irlandei a aprobat organizarea unui referendum pentru liberalizarea legilor privind avortul

Curtea Suprema a Irlandei a aprobat miercuri organizarea, la sfarsitul lunii mai, a unui referendum pentru relaxarea legislatiei cu privire la avort, hotarand ca nenascutii nu au alte drepturi constitutionale inerente in afara dreptului la viata, potrivit celui de-al optulea amendament al Constitutiei, relateaza Reuters.





In ianuarie, guvernul a propus organizarea unui referendum pentru liberalizarea regimului de avort la sfarsitul lunii mai, oferind cetatenilor cu drept de vot prima ocazie in ultimii 35 de ani de a revizui unele dintre cele mai stricte legi din lume cu privire la aceasta problema.





Inainte de finalizarea formularii exacte si a datei referendumului, premierul Leo Varadkar a spus ca este prudent sa se astepte decizia Curtii Supreme.





In Republica Irlanda, predominant catolica, avortul a fost complet interzis pana in anul 2013, iar de atunci a fost prevazuta in legislatie ca exceptie cazurile in care sarcina pune in pericol viata mamei.





Astfel, referendumul vizeaza consultarea cetatenilor cu privire la un articol din constitutia Irlandei adoptat in 1983, care instituie dreptul la viata al persoanelor nenascute.





Intr-un sondaj de opinie publicat in ianuarie, majoritatea irlandezilor cu drept de vot au raspuns ca ar sustine propunerea ca avortul sa poata fi realizat in primele 12 saptamani de sarcina.