OCDE: Problema capacitatii excedentare de productie a otelului trebuie tratata intr-un forum global, pentru a evita escaladarea disputelor

Liderii G20 au infiintat Global Forum on Steel Excess Capacity (Forumul Global pentru Capacitatea Excedentara a Otelului) in septembrie 2016 si au insarcinat OCDE cu facilitatea activitatii acestuia."Asa cum s-a dovedit in repetate randuri in trecut, avem nevoie de solutii globale la problemele globale - acesta este motivul pentru care exista Global Forum on Steel Excess Capacity. Dar trebuie ca eforturile acestuia sa fie accelerate", a afirmat Gurria intr-un comunicat.El a adaugat ca forumul, care include membrii G20 si ai OCDE, "trebuie sa ia masuri rapide si tangibile in 2018", precizand ca o intalnire ministeriala este planificata in luna iunie.Capacitatea globala de productie a otelului a scazut cu 1% in 2017, din cauza reducerii in unele state producatoare din Asia, dar inca depaseste cu mult cererea, a anuntat separat comisia pentru otel a OCDE.China, cel mai mre producator de otel din lume, a anuntat luna trecuta ca intentioneaza sa isi atinga obiectivele de reducere a capacitatii de productie a otelului cu doi ani mai devreme decat a planificat."Aceasta ajustare modesta este inca insuficienta pentru a atenua capacitatea excedentara globala - cererea ar avea necvoie de peste 30 de ani pentru a absorbi actualul nivel al capacitatii excedentare", se arata in comunicatul comisiei pentru otel a OCDE, dupa o intalnire la Paris."Noi proiecte de investitii continua sa aiba loc la nivel mondial, iar capacitatea mondiala de productie a otelului ar putea creste cu 2% in perioada 2018-2020, in absenta unor noi inchideri", potrivit comisiei.Comisia pentru otel este un organism al principalilor membri ai OCDE, separat de forumul global.