Rusia, Turcia si Iran vor organiza un summit in cadrul caruia vor discuta situatia actuala din Siria

Ministrul de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, se va afla in perioada 12-14 martie intr-o vizita in Rusia, dupa care va merge la Washington, pentru o discutie cu Rex Tillerson.De asemenea, Guvernul turc a anuntat ca le va transmite autoritatilor americane ca se asteapta la masuri concrete din partea Washingtonului cu privire la incetarea furnizarii de armament catre militia kurda siriana Unitatile pentru Protectia Poporului (YPG).Totodata, ministrul de Externe din Turcia a anuntat ca va afectua o vizita asemanatoare si in Germania - unde va discuta despre extradarea cetateanului sirian kurd Saleh Muslim, care a fost eliberat de justitia ceha, in ciuda solicitarilor de extradare a Turciei.