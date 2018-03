Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara de la Londra

Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara. Metalul pretios in cantitate de aproximativ 100 mii de uncii (aproape trei tone) a fost adus la Budapesta de la Londra. Conducerea Bancii Nationale Ungare (MNB) a decis in unanimitate aducerea inpoi in Ungaria a rezervei de aur a tarii, a carei valoare se ridica la 130 de milioane de dolari, calculati la cursul de azi, potrivit Rador care citeaza Magyar Televizio Potrivit bancii nationale, depozitarea rezervei de aur pe teritoriul tarii poate contribui la cresterea increderii fata de Ungaria, a informat MNB.In ultimii ani, multe tari au decis readucere in tara a rezervelor de aur. Gestionarea in strainatate a rezervei tarii in aur a fost apreciata de tot mai multe banci nationale ca fiind riscanta, astfel ca in ultima perioada au decis, printre altele, bancile nationale ale Olandei, Germaniei si Austriei asupra readucerii in tara unei parti din rezervele lor de aur, a adaugat MNB. Banca Nationala Ungara si-a constituit rezerva de aur inca de la infiintarea sa, in 1924.Aceasta rezerva de aur a crescut continuu pana la al doilea razboi mondial, cand spre sfarsitului razboiului, in ianuarie 1945, MNB a transportat aproximativ 30 de tone de lingouri si monede din aur in localitatea Spital am Pyhrn din Austria. Dupa razboi, in 1946, aceasta cantitate de aur a fost readusa in Ungaria.Potrivit unor date, in prima parte a anului 1970, cantitatea rezervei de aur din tara a Ungariei se ridica la 65-70 de tone, care pana in anul 1989 a scazut la 50 de tone. Dupa desfiintarea sistemulului aur-devize de la Bretton Woods, modificarea insemnata a rezervei de aur a fost influentata major de procesele investitionale si speculative. La sfarsitul anilor 1980 s-a decis reducerea la un nivel minim a rezervei de aur a MNB, ceea ce a insemnat ca in scurt timp rezerva de aur s-a diminuat la sub zece tone, dupa care, pana in anul 1992, s-a redus la nivelul actual de aproximativ trei tone.La inceputul anilor 1990, MNB a convertit - conform practicilor internationale de atunci - aurul in valuta, care atunci era considerat mai sigura si a investit in obligatiuniile de stat din strainatate, care se parea ca avea un profit si mai mare. Criza financiara din 2008 a recreionat pozitia privind rezervele de aur ale bancilor nationale.Azi, aurul nu mai inseamna doar un produs de investitie, ci este un mijloc strategic, adecvat pentru consolidarea increderii tarii in interior si in strainatate. Astfel, acest mijloc traditional mai indeplineste si rolul de strategie economica. In acest proces se incadreaza si decizia de acum a Bancii Nationale Ungare, care considera ca a venit timpul pentru readucerea in tara a rezervei de aur a Ungariei.La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,49 miliarde euro, cu 4 milioane de euro mai mult decat avea la finele anului, au transmis joi reprezentantii Bancii Centrale.Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 3,59 miliarde euro, in scadere fata de cotatia de la finele anului trecut (3.61 miliarde euro). Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 31 ianuarie 2018 au fost de 37,09 miliarde euro, fata de 37,1 miliarde euro la 31 decembrie 2017.