SUA: Principalul consilier economic al lui Trump, Gary Cohn, demisioneaza

Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA.

Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: "A fost o onoare sa-mi servesc tara si sa adopt politici in vederea cresterii economice in favoarea poporului american." El a mentionat in mod special "istorica reforma fiscala".

"Ii sunt recunoscator presedintelui ca mi-a oferit aceasta oportunitate si le doresc lui si Administratiei mult succes in viitor", a mai afirmat Cohn.

La randul sau, Trump a spus ca Gary Cohn a facut o munca nemaipomenita.

"Este un talent rar si ii multumesc pentru devotamentul in slujba poporului american", a mai declarat presedintele SUA.

Conform CNN, Cohn si Trump aveau divergente ca urmare a deciziei presedintelui american de a a creste taxele vamale pe importurile de otel si aluminiu, potrivit news.ro.

La inceputul lunii martie, si Hope Hicks, directorul de comunicare de la Casa Alba si unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Trump, a anuntat ca se va retrage, potrivit BBC. Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model si a fost angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul de sef al comunicarii. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a spus ca nu este clar de ce Hicks isi doreste sa paraseasca administratia. Ea a adaugat ca demisia lui Hicks nu are legatura cu declaratiile pe care le-a dat marti in fata Comitetului pentru Servicii Secrete al Congresului.

Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca va reveni asupra ideii de a supraimpozita importurile de otel si aluminiu, cu conditia ca un nou acord de liber-schimb nord-american ALENA, de aceasta data "corect", sa fie semnat, scrie AFP.



"Avem deficite profunde cu Mexicul si Canada. ALENA, care e in curs de renegociere chiar in acest moment, a fost un acord prost pentru Statele Unite. Enorme delocalizari de companii si locuri de munca. Taxarea pe otel si aluminiu va fi retrasa doar daca un nou acord corect ALENA este semnat", a scris Donald Trump, pe contul sau de Twitter.



"De asemenea, Canada trebuie sa trateze mai bine agricultorii nostri, Foarte restrictiv", a adaugat el, dupa ce a criticat in mai multe randuri vecinul nordic al SUA, in special in ce priveste productia de lapte.



"Mexicul trebuie sa faca mai multe pentru a impiedica drogurile sa inunde SUA. Nu fac ce ar trebui. Milioane de oameni sunt dependenti si mor", a continuat el.



Cei trei membri ai ALENA - SUA, Mexic si Canada - sunt angajati in a saptea runda de negocieri, dificila si care ar urma sa se incheie in acesta zi.



Presedintele american a anuntat la inceputul saptamanii trecut ca intentioneaza sa impuna drepturi vamale de 25% pentru otel si 10% pentru aluminiu, provocand in scandal mondial, in special in Europa.



Trump si-a accentuat retorica protectionista in cursul weekendului, evocand intr-un tweet o taxa pe importurile de masini europene daca UE va riposta la decizia sa de a impune drepturi vamale la otel si aluminiu.