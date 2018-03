Le Monde: Inchisoare in ultima instanta: orientarile lui Macron pentru "reconstructia" penala

A trece de la un sistem care prefera inchisoarea altor sanctiuni si a face ca, inchisoare sau nu, pedepsele sa fie realmente si imediat aplicate: acestea sunt principiile "reconstructiei" penale pe care a anuntat-o Emmanuel Macron, potrivit Rador, care citeaza Le Monde. Obiectivul este nu numai de a face pedepsele mai eficiente, dar si acela de a lupta impotriva suprapopularii carcerale. Cu o rata de ocupare de 200% in regiunea pariziana si de 120% la nivel national, Franta figureaza printre elevii cei mai slabi din Europa. La 1 ianuarie 2018, erau 68.974 detinuti la 59.765 de locuri.Reluand unul din angajamentele lui forte din campania electorala, Emmanuel Macron a anuntat deja in aceste ultime luni ca vrea in acelasi timp ca o pedeapsa cu inchisoarea sa fie realmente executata si sa dezvolte "masiv" pedepsele alternative. Ca o a treia cale intre o stanga acuzata de "laxism" si o dreapta considerata "represiva".Printre anunturile forte asteptate, el ar putea inlatura optiunea inchisorii pentru pedepsele cele mai scurte si largi spectrul celorlalte pedepse (bratara electronica, munca in folosul comunitatii) si formule de probare (perioade de incercare). Aceste solutii exista deja, dar sunt putin utilizate: in 2016, din cele circa 550.000 de delicte sanctionate, tribunalele au pronuntat 52% din pedepse cu inchisoarea (din care 19% cu executare) si 11% pedepse alternative, din care mai putin de 3% munca in folosul comunitatii.Seful statului intelege de asemenea sa reduca termenele, care pot ajunge la luni, chiar ani, intre pronuntarea unei pedepse si aplicarea ei. O alta directie - o eliberare automata la doua treimi din pedeapsa, daca nu exista un aviz contrar al judecatorului.In schimb, el vrea ca o pedeapsa cu inchisoarea pronuntata sa fie efectiv executata. "Incarcerarea nu va mai fi pedeapsa principala", rezuma presedintia. "Dar este oare de dorit ca, o data ce se pronunta o pedeapsa cu inchisoarea, ea sa fie, intr-o a doua etapa, transformata de un alt judecator in altceva? Nu. Asta se pune in discutie". Seful statului va trebui deci sa revina asupra legii care din 2009 prevede schimbarea pedepselor cu inchisoiarea mai mici de doi ani pentru ne-recidivisti.Urmeaza de asemenea sa detalieze promisiunea de a spori cu 15.000 locurile din inchisori si "planul penitenciar" anuntat la mijlocul lui ianuarie, cand multe inchisori erau partial blocate de catre supraveghetorii furiosi dupa o serie de agresiuni.Presedintele a decis sa se ocupe personal de problema pedepsei, cu o zi inaintea prezentarii de catre Nicole Belloubet (ministrul justitiei - n. trad.) a cinci santiere prioritare ale cancelariei, cu transformarea digitala, simplificarea procedurilor penale si civile si organizarea teritoriala a tribunalelor. Aceste santiere vor duce la o lege a programarii justitiei la inceputul lui aprilie.