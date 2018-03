Recordul pentru cel mai vechi mesaj in sticla a fost batut

O familie din orasul Perth a gasit cea mai veche sticla ce contine un mesaj gasita pana acum. Tonya Illman a ridicat sticla din nisip in timp ce se plimba pe o plaja retrasa din Australia de Vest. Sotul ei, Kym Illman, a declarat ca in interiorul recipientului exista o bucata de hartie, insa nu a stiut ce era pana cand a ajuns acasa si a uscat-o, scrie BBC. Expertii au confirmat ca este un mesaj autentic de pe o nava germana. Expertii australieni estimeaza ca ar avea o vechime de 132 de ani . Biletul, ce era datat in 12 iunie 1886, a fost aruncat peste bord din corabia germana Paula, iar motivul era un experiment asupra oceanului si a rutelor navale derulat de Observatorul Naval German.Pana acum, recordul pentru cel mai vechi mesaj in sticla a fost de 108 ani, intre momentul in care a fost aruncat si momentul in care a fost gasit.