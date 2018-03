​VIDEO Siria: 800 de civili au fost ucisi in Ghouta din 18 februarie pana in prezent / Reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU miercuri

Cel putin 19 civili, inclusiv 4 copii, si-au pierdut deja viata marti, in conditiile in care bombardamentele asupra enclavei rebele asediate n-au incetat deloc in cursul zilei, nici in cele cinci ore (intre 07.00 si 12.00 GMT) de armistitiu zilnic decretat de catre Moscova.Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta, si cu usile inchise, miercuri, de la ora 15.00 GMT (17.00, ora Romaniei), la cererea Frantei si a Marii Britanii, pentru a discuta despre situatia din Siria, au informat marti mai multi diplomati, potrivit AFP.Aceasta reuniune a fost convocata "din cauza deteriorarii situatiei pe teren in Siria si nepunerii in aplicare" a armistitiului de o luna cerut de Consiliul de Securitate pe 24 februarie, in urma cu aproape zece zile, a precizat unul dintre acesti diplomati.