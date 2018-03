Sri Lanka: Stare de urgenta, dupa violente care au vizat minoritatea musulmana

Guvernul a precizat ca a luat aceasta decizie, o premiera in ultimii sapte ani, in urma esecului politiei de a stopa violentele in regiunea Kandy.Forte speciale ale politiei, puternic inarmate, au fost trimise in zona pentru a restabili ordinea.O multime de oameni a incendiat moschei, case si magazine care apartineau musulmanilor.Cadavrul unui barbat musulman de 24 de ani a fost gasit marti in ruinele unei case incendiate. Circa 20 de persoane au fost arestate.Regiunea, cunoscuta pentru plantatiile de ceai si obiectivele budiste, este afectata de violente din week-end.Srilankezii, majoritar budisti, constituie trei sferturi din cele 21 de milioane de locuitori ai insulei. Musulmanii reprezinta circa 10% din populatie iar tamilii, majoritar hindusi, circa 18%.Sri Lanka se confrunta cu un avans al extermismului budist, sustinut de calugari radicali.Tara s-a aflat sub stare de urgenta timp de aproape trei decenii inainte de proclamarea de catre guvern a victoriei militare impotriva rebeliunii tamile.Saptamana trecuta, o multime de oameni a incendiat centre comerciale care apartineau musulmanilor si au atacat o moschee in estul tarii, dupa acuzatii ca un musulman a introdus contraceptive in hrana vanduta srilankezilor.Guvernul a denuntat acuzatii fara nicio baza reala si a ordonat arestarea celor care propaga astfel de zvonuri.In Birmania, alta tara majoritar budista, armata a fost acuzata de epurare etnica impotriva minoritatii musulmane rohingyas.Aproape 690.000 de musulmani rohingyas s-au refugiat in Bangladesh.