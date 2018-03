UPDATE Siria: Un avion rusesc s-a prabusit in apropiere de baza din Hmeimim, 32 de morti

"In 6 martie in jurul orei 15,00 (12,00 GMT), un avion de transport An-26 s-a prabusit pe aerodromul din Hmeimin. Potrivit datelor preliminare, la bord se aflau 26 de pasageri si sase membri ai echipajului", a anuntat ministerul Apararii, intr-un comunicat."Catastrofa, potrivit informatiilor preliminare, este aparent datorata unei probleme tehnice", potrivit sursei citate.Ministerul Apararii a precizat ca aparatul s-a prabusit la 500 de metri de pista de aterizare din baza ruseasca si nu a fost vizat de tiruri inamice.Nu este prima drama in care este implicat un avion militar de transport al Rusiei care se indrepta spre Hmeimim. In decembrie 2016, un Tupolev Tu-154 care transporta membri ai Corului Armatei Rosii s-a prabusit in Marea Neagra, la putin timp dupa ce a decolat din Adler (sud), provocand moartea a 92 de persoane.In octombrie 2017, un bombardier Su-24 s-a prabusit la decolare in Hmeimim, ucigand cei doi piloti.De la inceputul interventiei militare in Siria, in septembrie 2015, armata rusa a trimis zeci de avioane de atac si bombardiere in aceasta tara, operand din baza aeriana din Hmeimim, situata in fieful alaouite al presedintelui sirian Bashar al-Assad, in apropiere de Latakia.Fara a lua in calcul acest ultim incident, 45 de soldati rusi si-au pierdut oficial viata in timpul interventiei militare din Siria. Ministerul Apararii nu a precizat daca pasagerii avionului Antonov prabusit marti erau militari.Antonov 26, un bimotor pentru curse scurte si medii, poate transporta pana la 40 de persoane la altitudini de 6.000 de metri. A fost lansat in 1969 si cele mai recente modele au fost construite in 1986.