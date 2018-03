VIDEO Cazul fostului spion rus internat in stare critica dupa ce ar fi fost otravit in Marea Britanie: Femeia care era impreuna cu el este fiica sa / Fiul sau a murit anul trecut in Sankt Petersburg

Alexandr Litvinenko Foto: Captura YouTube

Potrivit BBC, femeia de 33 de ani care a fost gasita inconstienta alaturi de fostul spion este fiica sa Iulia. Aceasta locuieste in Rusia dar venise recent in Marea Britanie pentru a-si vizita tatal.In varsta de 66 de ani, Serghei Skripal a avut o lunga cariera in cadrul GRU, temutul serviciu de informatii al armatei Rusiei, unde avea gradul de colonel. In 1999, a trecut la ministerul rus al Afacerilor externe, unde a petrecut patru ani, inainte de a devenit profesor la Academia militaro-diplomatica a ministerului Apararii.Pozitia sa privilegiata a atras atentia serviciilor britanice de informatii, care, potrivit justitiei ruse, l-au recrutat in 1995.Incepand cu aceasta data si pana la arestarea sa in 2004 a furnizat identitatea a mai multor zeci de agenti secreti rusi care operau in Europa ai a transmis informatii legate de unitatile militare rusesti si gradul lor de pregatire de lupta.Citeste si:In schimb, acesta ar fi primit 100.000 de dolari prin intermediul unui cont bancar in Spania.In timpul procesului, Skripal si-a recunoscut vinovatia. El a fost condamnat in august 2006 la 13 ani de inchisoare in regim sever, fiindu-i retras gradul de colonel.In 2010, arestarea spectaculoasa in Statele Unite a zece agenti rusi "in adormire", printre care celebra spioana Anna Chapman, il readuce pe Serghei Skripal in centrul atentiei.Alaturi de Igor Sutiaghin, un cercetator condamnat la 15 ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea SUA, Alexandr Zaporojski, fost colonel in serviciile rusesti de informatii, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru acelasi mkotiv, si Ghennadi Vasilenko, fost agent KGB condamnat la 3 ani de inchisoare pentru detinere ilegala de arme, este schimbat cu cei 10 agenti rusi.In urma acestui schimb de spioni, cel mai important de la sfarsitul Razboiului Rece, s-a refugiat in Anglia, unde traia o viata discreta.Kremlinul a sustinut, ca de obicei, ca nu detine "nicio informatie" legata de aceasta prezumtiva otravire. "Stiti pentru ce se afla in Occident, in urma caror actiuni si decizii. nu vreau sa revin asupra lor. Si acum observam ca osituatie tragica a avut lor", a spus un purtator de cuvant al lui Vladimir Putin.Dar informatiile legate de o posibila otravire au readus in atentia celebra afacere Litvinenko, fostul agent al serviciilor secrete rusesti (FSB) si opozant al lui Vladimir Putin, otravit in 2006 la Londra cu poloniu-210, o substanta radioactiva extrem de toxica.O ancheta efectuata in Marea Britanie a acuzat autoritatile rusesti, concluzionand ca Vladimir Putin a "aprobat probabil" uciderea fostului spion, o afirmatie calificata drept "gluma" de Moscova.In cazul lui Serghei Skripal, "nu reprezenta un pericol pentru Federatia Rusa", a sustinut fostul agent secret si in prezent deputat Andrei Lugovoi, suspectat de politia britanica ca l-a otravit pe Litvinenko, impreuna cu Dmitri Kovtun.Citat de agentia Interfax, Dmitri Kovtun a denuntat "o provocare a serviciilor secrete britanice pentru a discredita autoritatile rusesti in preajma alegerilor prezidentiale" din 18 martie."Este putin probabil ca serviciile secrete sa fi dorit sa il ucida, era nimeni, spre deosebire de Litvinenko cu care era posibila crearea unui scandal politic foarte serios, ceea ce s-a si produs", a apreciat Alexandr Mihailov, general in rezerva in serviciile de informatii rusesti FSB.The Guardian noteaza ca, desi ar putea fi vorba de o coincidenta, doi membri ai familiei lui Skripal au murit recent. Fiul sau in varsta de 43 de ani a murit anul trecut in Sankt Petersburg. Sotia sa, Liudmila, a murit in 2012 de cancer.