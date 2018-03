Franta: Amenda de 90 de euro pentru barbatii care fluiera dupa femei pe strada

"Reamintesc ca in Ile-de-France (regiunea pariziana), 90% dintre femeile care folosesc transportul in comun considera ca au fost victimele unei violente fie fizica, fie verbala, fie o forma de hartuire si trebuie sa punem punct la asta", a spus Griveaux, la televiziunea BFMTV.In contextul scandalului Weinstein, un recent raport parlamentar preconiza impunerea unei amenzi intre 90 si 750 de euro (in functie de rapiditatea platii) pentru a sanctionat "orice afirmatie, comportament sau presiune sexista sau sexuala" in spatiul public.Potrivit acestui raport, infractiunea de "ultraj sexist" urma sa fie constatata in flagrant de agentii recentei "politii de proximitate cotidiana".Marti, Griveaux a afirmat ca este "constient" de dificultatea constatarii unui flagrant delict pentru astfel de incidente. "Dar e mai bine decat nimic, din nou", a subliniat el.El a recunoscut si ca astfel de amenzi nu au functionat in alte tari europene, precum Belgia sau Portugalia, insa "ne putem inspira din problemele experientelor ratate".