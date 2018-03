Defense News: In timp ce Putin se lauda cu arme hipersonice, America isi pregateste propriul arsenal

Analiza integrala Defense News:

The , a U.S. Air Force test program, has successfully shown hypersonic flight is possible. But Russia may have passed the U.S. in this crucial technology. (U.S. Air Force graphic)Chiar și cu acest impuls financiar, Steven Walker, directorul DARPA al Pentagonului, a avertizat că este timpul ca America să accepte că este nevoie de un impuls național dacă doreşte să țină pasul cu competitorii din domeniul hipersonic. Zborul hipersonic - cu viteza Mach5, sau de cinci ori viteza sunetului - a fost un vis al planificatorilor militari de ani de zile, din motive evidente. Orice sistem de arme capabil să se deplaseze atât de repede ar putea evita sistemele antirachetă și antiaeriene convenționale și ar avea beneficii atât pentru sistemele cu echipaj uman, cât și pentru cele fără pilot. Dar, în timp ce SUA au experimentat tehnologia de ani de zile, dacă ar fi să îi dăm crezare lui Putin, o astfel de armă face parte acum din arsenalul său.Ca parte a discursului său despre starea naţiunii, Putin a dezvăluit în mod oficial racheta de croazieră hipersonică Kinzhal, o armă care, a susținut el, este în prezent supusă unor teste finale. "Este singura de acest fel din lume. Testele sale au fost finalizate cu succes și, în plus, pe 1 decembrie anul trecut, aceste sisteme și-au început serviciul de încercare la aerodromurile din districtul militar de sud", a declarat Putin, potrivit unei transcrieri în engleză postate de guvernul rus. "Racheta care zboară cu o viteză hipersonică, de 10 ori mai rapidă decât viteza sunetului, poate face manevre în toate fazele traiectoriei sale de zbor, care îi permite de asemenea să depășească toate sistemele existente și potențialele antiaeriane și antirachetă de apărare, purtând focoase nucleare și convenționale, cu o rază de peste 2000 de kilometri", a adăugat Putin.Reacția inițială a analiștilor față de declarația lui Putin a fost o combinație de îngrijorare și scepticism, dar subliniază o teamă care a crescut în interiorul Pentagonului în ultimii ani - că Rusia și China sunt determinate să depășească SUA într-o tehnologie care ar putea să pună în pericol în mod fundamental armata și populaţia Americii.Dar dacă SUA nu sunt unicul lider în această tehnologie, generalul Paul Selva, vicepreședinte al șefilor de Stat Major, consideră că SUA nu ar fi încă pierdute. "Ne-am pierdut avantajul tehnic în domeniul hipersonic", a declarat Selva la 30 ianuarie, la un eveniment găzduit de Grupul Scriitorilor din Apărare. "Nu am pierdut lupta în domeniul hipersonic". În timp ce ambele naţiuni au vărsat o tonă de bani pentru a-şi dezvolta o capacitate specifică, SUA au investit ca să "aibă o serie de sisteme hipersonice care funcţionează, fără să încerce neapărat să închidă toate tehnologiile la celălalt capăt", a spus Selva.Cu alte cuvinte, SUA vor obține capacitatea, dar vor trece printr-o serie de programe individuale, în loc să creeze imediat un sistem perfect. Şi aici intervine DARPA. În timp ce diferite birouri din jurul Pentagonului, inclusiv din Forțele Aeriene și Marina, se uită la capacitatea de hipersonice, DARPA este centrul pentru cercetare. Iar cercetarea aceasta se apropie de obiectiv, a declarat Walker în cadrul unui eveniment al grupului Scriitorilor din Apărare, joia trecuta."Vom începe să testarea acestor sisteme în 2019, veți vedea o mulțime de teste de zbor, și suntem încântați că vor fi sisteme foarte capabile", a spus Walker. "Acestea nu vor fi pur și simplu concepte zburătoare". Pentru a ajunge acolo, cu toate acestea, agenția are nevoie de finanțare. Șeful DARPA a declarat reporterilor că, în primăvara trecută, el și o echipă au mers la Pentagon pentru a purta o conversație sinceră cu Bob Work, atunci secretar adjunct al apărării, despre starea globală a armelor hipersonice.Agenția "a încercat într-adevăr să convingă departamentul că avem nevoie de o inițiativă națională în acest domeniu", a explicat Walker. "Am încercat o inițiativă foarte cuprinzătoare în procesul bugetar în această toamnă, am primit o majorare a bugetului la DARPA, iar în unele servicii am făcut mai multe eforturi în domeniul hipersonicii. Nu cred că am obținut tot ce ne-am dorit, dar a fost un prim pas bun". Fondurile de finanțare ale DARPA pentru cercetarea hipersonică au crescut semnificativ în ultimele trei cereri bugetare. La 17 februarie, Congresul a alocat 85,5 milioane de dolari pentru doemniul hipersonic. Aceasta a urcat la 108,6 milioane dolari în cererea FY18, o creștere de 27%. Iar pentru cererea recent lansată de FY19, cifra aruncă până la 256,7 milioane de dolari - o creștere de 136%, totuși o cifră destul de scăzută după standardele Pentagonului.Printre programele urmărite de DARPA în FY19 se numără Conceptul de arme hipersonice (HAWC) la 14,3 milioane de dolari și programul Tactical Boost Glide (TBG) la 139,4 milioane de dolari, ambele în parteneriat cu forțele aeriene. HAWC ar trebui să fie pe cer și să zboare până în 2019, în timp ce programul TBG urmărește un prototip operațional în gama 2022-2023, potrivit lui Walker. Agenția colaborează, de asemenea, cu armata, la un program demonstrativ de operațiuni de 50 de milioane de dolari, urmărind să vadă cum ar putea funcționa sistemele hipersonice lansate la sol.Între timp, DARPA a primit 53 de milioane de dolari pentru programul avansat Advanced Full Range Engine, o colaborare cu NASA pentru a crea un motor hibrid care combină un motor tradițional capabil de o viteză supersonică şi un statoreactor dual-mode pentru trecerea la zborul hipersonic. Se crede că vor exista teste de la sol ale motorului în 2019 sau 2020, într-o instalație de testare a NASA existentă, dar când este posibil să se întâmple un test de zbor este neclar.Acest program este deosebit de important, deoarece ar oferi o capacitate de hipersonie reutilizabilă - ceea ce deschide potențialul de zbor hipersonic cu echipaj, în viitor. Dar dacă aceasta este o cale care merită urmată este încă în dezbatere, cel puțin conform lui Selva. "O capacitate hipersonică cu echipaj în viitor este încă o întrebare, poți să măsori mecanisme mici, extrem de manevrabile, robuste, ca pe ceva în care ai pune un om?" "Eu nu sunt sigur că o să investească banii pentru a face această tranziție", a continuat Selva. "Când poți face arme hipersonice, probabil că nu e nevoie să faci platforme hipersonice. Acesta este spațiul comercial în care ne aflăm".