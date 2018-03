Numarul casatoriilor cu minori este in scadere, potrivit datelor Unicef/ In ultimul deceniu au fost impiedicate aproximativ 25 de milioane de casatorii intre sau cu copii

Fondul Natiunilor Unite pentru copii

. Liderii lumii au promis sa puna capat acestor casatorii pana in 2030.



Unicef estimeaza ca 25 de milioane de casatorii intre sau cu copii au fost impiedicate in ultimul deceniu. Una din cinci fete este obligata sa se casatoreasca inainte de varsta de 18 ani, comparativ cu una din patru - cu 10 ani in urma.



Tarile din Asia de Sud au prezentat cea mai mare reducere a casatoriilor cu copii, arata Unicef.



In India, acest lucru a fost posibil printr-o educatie mai buna facuta fetelor si prin prezentarea efectelor pe care mariajul la o varsta frageda le poate avea asupra unei persoane.



Fondul Natiunilor Unite pentru copii sustine ca problema cea mai severa este in Africa, dar ca, in ciuda acestui lucru, Etiopia a redus cu o treime rata casatoriilor care implica copii.



Avand in vedere impactul asupra vietii pe care casatoria o are asupra unui copil, "orice reducere a ratei casatoriilor acestora este o veste buna, insa mai avem inca un drum lung de parcurs", a spus Anju Malhotra, principalul consilier al Unicef.



"Cand o fata este fortata sa se casatoreasca in copilarie, se confrunta cu consecinte imediate asupra sa", a declarat Malhotra, adaugand ca sansele de a termina scoala se dimineaza, in timp ce sansele de a fi abuzata sexual sau de a ramane insarcinata la o varsta frageda cresc considerabil.



Liderii lumii au promis sa puna capat acestor casatorii pana in 2030, obiectiv inclus pe lista obiectivelor ONU pentru dezvoltare durabila.