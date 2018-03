SUA: Varsta minima legala pentru achizitionarea oricarui tip de arma de foc va fi 21 de ani si va fi introdusa o perioada de asteptare de trei zile pana la intrarea in posesia acesteia

Legislatia prevede ca varsta minima legala pentru cumpararea unei arme de foc in Florida sa fie 21 de ani si impune o perioada de asteptare de trei zile pentru orice achizitie.Proiectul de lege se indreapta acum spre Camera Reprezentantilor, controlata de republicani.Varsta minima pentru cumpararea si detinerea unei arme de foc la nivel national este deja 21. Cu toate acestea, o pusca poate fi achizitionata si la varsta de 18 ani, fara o perioada de asteptare.De asemenea, in conformitate cu proiectul de lege, profesorii nu au voie sa aiba asupra lor arme de foc in timpul orelor sub nicio circumstanta.Legislatia vine la o luna dupa ce un individ inarmat a deschis focul intr-un liceu din statul american Florida, ucigand 17 elevi si ranind alte zeci de persoane.