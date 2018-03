Franta: Varsta legala la care o persoana isi poate da consimtamantul pentru relatii sexuale va fi 15 ani

Dupa mai multe consultari publice si la recomandarea unui grup de experti, "guvernul a decis asupra varstei de 15 ani", a declarat ministrul egalitatii din Franta, Marlene Schiappa.Problema a fost adusa in prim-plan dupa ce criticii si parlamentarii au declarat ca legile franceze le-au permis celor doi barbati acuzati de viol sa scape de acuzatii.In conformitate cu legislatia franceza actuala, orice act sexual al unui adult cu un copil cu varsta sub 15 ani poate fi urmarit drept infractiune sexuala.In noiembrie anul trecut, un barbat de 30 de ani a fost achitat, desi a intretinut relatii sexuale cu o fata de 11 ani, dupa ce instanta a stabilit ca aceasta nu a fost supusa "unei constrangeri, amenintari sau violente".Intr-un alt caz care a implicat o alta copila de 11 ani, un barbat in varsta de 28 de ani s-a confruntat cu acuzatii de intretinere de relatii sexuale cu un minor si nu de viol, decizie care a enervat familia fetei.Luna trecuta, insa, Curtea a decis ca barbatul ar trebui sa se confrunte cu acuzatii de viol.De atunci, parlamentarii si grupurile de protectie a copilului au cerut guvernului sa stabileasca o varsta minima de consimtamant, asa cum exista in multe tari europene.Schiappa a declarat ca este multumita ca guvernul a ales 15 ca limita de varsta, asa cum recomanda medicii si expertii juridici.Noua limita de varsta, parte a unui pachet de legi care vizeaza reducerea violentei sexuale, urmeaza sa fie aprobata de guvern in saptamanile urmatoare.