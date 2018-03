Un "caz Iovan" agita apele in Bulgaria. Populatia protesteaza in apararea medicului care a ucis un hot in propria locuinta

Locuitorii orasului Plovdiv au organizat, luni, un nou miting de protest in apararea medicului bulgar Ivan Dimitrov, retinut de politie sub acuzatia de omor cu intentie directa a unui hot, care a patruns in locuinta acestuia, potrivit Rador, care citeaza Dnes.bg.

In fata Sectiei de politie 2 din Plovdiv s-au aflat sute de oameni, nu numai colegi, apropiati si vecini ai medicului, dar si locuitori ai orasului, revoltati de acuzatiile aduse lui Ivanov. Cetatenii au strans mii de semnaturi prin care solicita modificari legislative pentru astfel de cazuri.Medicul bulgar a fost arestat pentru ca l-a ucis pe Joro Djevizov, in varsta de 38 de ani, un infractor cu antecedente penale care a reusit sa patrunda in locuinta familiei sale. Demonstrantii sustin ca medicul l-a impuscat pe hot actionand in legitima aparare, incercand sa-si protejeze sotia si cei doi copii."Faptul ca decedatul avea alte 9 condamnari si continua sa savarseasca infractiuni demonstreaza ca ceva in sistemul nostru judiciar nu este in regula. Legea trebuie modificata, pentru a nu mai exista doua interpretari ale aceluiasi lucru. Din moment ce a intrat in casa, in miez de noapte, inarmat cu un cutit, este clar. Protestatarii cer procuraturii sa nu-l acuze pe medic de omor cu intentie directa", a declarat medicul Rumen Dacev, unul din manifestanti.