Gazeta Wyborcza: Ultimele cuvinte ale judecatorilor Consiliului National al Magistraturii inaintea epurarilor

La conferinta de sambata a CNM de la Varsovia au participat cateva sute de judecatori ai CNM din toata tara. Se pare ca isi vor mai exercita functiile doar cateva zile. Marti, noii judecatori ai CNM vor fi alesi de Seim. Drept urmare, va fi redus mandatul de pana acum al judecatorilor, desi lungimea mandatului este stabilita de catre Constitutie.In acest fel PiS si presedintele Andrzej Duda au scurtat printr-o lege obisnuita mandatul constitutional al organului, a carui sarcina a fost sa stea de straja independentei justitiei.Sambata, CNM a adoptat cateva ultime hotarari si pozitii. S-a amintit in ele, intre altele, de presedintii tribunalelor inlaturati din functii in cadrul epurarii facute de ministrul justitiei Zbigniew Ziobro (...)In timpul ultimei sedinte, CNM s-a dezis simbolic de noul Consiliu. Judecatorii au adoptat o hotarare, lichidand medalia "Merit pentru Justitie - Bene Merentibus Iustitiae". Incepand din anul 2007, Consiliul a multumit pentru edificarea statului de drept democrat si pentru ocrotirea celor trei puteri. Judecatorii nu au vrut ca alte medalii sa fie inmanate persoanelor alese cu incalcarea principiilor statului de drept."Organismul care ia nastere trezeste indoieli constitutionale serioase. O lege obisnuita intrerupe de-a dreptul mandatul membrilor CNM stabilit in Constitutie. Alegerea judecatorilor de catre politicieni va fi in contradictie cu legea fundamentala. Consiliul a considerat ca ruperea simbolica este necesara. Acest lucru a fost cerut si de judecatorii care au primit aceste medalii" - a spus judecatorul Zurek.