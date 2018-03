Taierea copacilor aduce carabusii in pragul extinctiei

In Europa, exista 58 de familii de carabusi, ce constituie aproximativ 29,000 de specii. Se crede ca aproape 4,000 dintre ele depind de existenta lemnului degradat cel putin o parte din viata lor, conform BBC "Unele specii de carabusi necesita copaci vechi, ce au nevoie de sute de ani pentru a se forma, deci eforturile de conservare trebuie sa se focalizeze pe strategii pe termen lung de protectie a copacilor seculari din diferite zone ale Europei, pentru a asigura continuarea contributiei esentiale pe care aceste insecte le aduc ecosistemului", spune Jane Smart, director al Programului Global al Speciilor UICN.De asemenea, carabusii reprezinta o sursa importanta de hrana pentru pasari si mamifere, iar unii sunt implicati in polenizare.Cercetarea arata ca prezenta copacilor de diferite varste este necesara in ecosistemul european, inclusiv lastari, copaci adulti, copaci seculari si trunchiuri de copaci cazuti.Sectorul forestier a facut mici progrese, in timp ce importanta lemnului uscat este din ce in ce mai recunoscuta in multe tari.