O colonie neobisnuit de mare de pinguini a fost gasita langa Antarctica

O noua colonie de pinguini Adelie a fost gasita langa Antarctica, aceasta descoperire crescand in mod substantial numarul populatiei cunoscute de pasarilor polare, scrie The New York Times "Intotdeuna sunt vesti bune cand gasesti noi pinguini", spune P. Dee Boersma, directorul Center for Ecosystem Sentinels la Universitatea din Washington, ce nu a fost implicata in noul studiu. "Tendintele nu au fost bune pentru multe dintre speciile".Imaginile obtinute prin satelit ale insulei au surprins pete rosiatice de guano, ce sugerau existenta unor colonii de dimensiuni considerabile, spune Heather Lynch, una dintre cei cinci cercetatori participanti la noul studiu.Dupa cativa ani de pregatiri, o echipa de cercetatori a calatorit, in 2015, in Danger Islands, langa Marea Weddell, pentru a face o numaratoare mai precisa in arhipelagul cu 9 insule. Folosind o drona construita sa functioneze in conditiile climatice extreme ale regiunii, cercetatorii au putut efectua o estimare mai precisa a numarului de perechi de pinguini Adelie din zona, aproximativ 750,000 (1,5 milioane)