China accelereaza din nou cheltuielile militare / Bugetul armatei creste cu 8,1% in 2018

Xi, care le-a promis chinezilor o armata de "clasa mondiala" la orizontul anului 2050, urmeaza sa obtina in cadrul sesiunii plenare a parlamentului, care incepe luni, abolirea limitei de doua mandate prezidentiale. In acest fel, el va putea ramane in functie dupa termenul prevazut in prezent de 2023.Bugetul militar va creste cu 8,1% in acest an, la 1.107 miliarde de yuani (175 miliarde de dolari), a anuntat premierul Li Keqiang, intr-un discurs in fata deputatilor. Este o crestere un raport de rata de anul trecut (+7%).China a cheltuit in 2017 un total de 151 miliarde dolari pentru armata sa, potrivit unui raport al expertilor de la Institutul international pentru studii strategice (IISS) din Londra.Este de patr ori mai putin decat Statele Unite (603 miliarde), dar net in fata unor tari precum Arabia Saudita (77), Rusia (61), India (53), Marea Britanie (51) sau Franta (49)."Nu va exista o supermilitarizare a Chinei", nuanteaza insa James Char, expert in armata chineza la Universitatea de tehnologie din Nanyang, Singapore. In ultimii ani, rata de crestere a cheltuielilor militare nu a fost "disproportionata" si urmeaza mai mult sau mai putin evolutia PIB-ului, iar acest lucru va continua, spune el.Premierul Li a anuntat luni un obiectiv de crestere economica de "circa 6,5%" pentru China in acest an.