Marea Britanie: Un fost spion rus, in stare critica, dupa ce a fost otravit cu o substanta necunoscuta intr-un centru comercial

Serghei Skripal, 66 de ani, care fusese inchis in Rusia pentru tradare, dar a ajuns in Marea Britanie in urma unui schimb de spioni, s-a prabusit duminica intr-o zona comerciala din Salisbury.Acesta, impreuna cu o femeie, au fost transportati de urgenta la spital.The Telegraph arata ca cei doi ar putea sa fi fost expusi unui produs sintetic foarte puternic, Fentanyl, care este de 10.000 de ori mai puternic decat heroina.Skripal este un fost colonel al serviciilor secrete ale Armatei Rusiei, GRU, si a fost condamnat in 2006 la 13 ani de inchisoare sub acuzatia ca a divulgat serviciului secret britanic MI6 numele unor agenti rusi din Europa.Procurorii rusi afirma ca acesta a primit de la MI6, in schimbul acestor informatii, 100.000 de dolari, potrivit BBC . Potrivit presei rusesti, acesta ar fi pledat vinovat si a cooperat cu autoritatile.Acesta a ajuns in Marea Britanie in 2010, in urma unui schimb de prizonieri, stabilindu-se in Salisbury, Wiltshire.Fostul colonel facuse parte dintre cele patru persoane inchise in Rusia si care au fost eliberate in schimbul a 10 spioni rusi care fusesera arestati de FBI, printre care si celebra Anna Chapman, intr-un amplu scandal de spionaj care a tinut prima pagina a presei internationale 2010.