Italia: O martora antimafia, care a facut campanie cu chipul acoperit, a fost aleasa in Parlament

In varsta de 51 de ani, Piera Aiello a facut campanie cu usile inchise si chipul acoperit, pentru a evita represaliile mafiei.Acest lucru nu a impiedicat-o sa obtina 52,9% din voturi in circumscriptia Marsala, in vestul Siciliei, lasand mult in urma rivalul sau din coalitia dreapta/extrema dreapta, care a obtinut doar 26,1%.In 1991, Piera Aiello a fost martor in procesul asasinarii sotului sau Nicolo Atria, fiul liderului mafiot Vito Atria, de catre doi barbati.Vito Atria a fost ucis in 1985 si Nicolo a evocat in mod public dorinta de razbunare, determinand un clan rival sa il elimine.Piera Aiello a denuntat ucigasii si a oferit dovezi impotriva a zeci de mafioti procurorului Paolo Borsellino, el insusi ucis intr-un atentat cu masina capcana cateva luni mai tarziu, in 1992.Femeia a explicat ca a decis sa se inscrie in alegeri sub culorile M5S pentru a lupta impotriva inegalitatilor si pentru a-si recupera identitatea, dupac e a fost obligata sa se stabileasca intr-o alta regiune a Italiei, din motive de securitate."Daca voi fi aleasa in Parlament, voi reaparea in sfarsit in public si nu voi mai fi femeia care a fost 'deportata' acum 26 de ani", a spus ea, in timpul campaniei, pentru cotidianul sicilian Oggi Notizie.