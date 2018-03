Germania: O secretara de stat din SPD cere eliminarea din imnul national a cuvantului "Vaterland", in numele egalitatii de sex

Intr-o scrisoare interna, Kristin Rose-Mohring, secretar de stat insarcinat cu Conditia femeii, sugereaza modificarea cuvantului folosit pentru a vorbit despre patrie, "Vaterland", care inseamna literar "tatal tara". Ea propune termenul "Heimatland", termen dificil de tradus care desemneaza la tine acasa.Aceasta cere si inlocuirea termenului "fratern", care face referire doar la frati, cu "curajos".Ea se intreaba de ce nu ar putea imnul sa scape de acesti termeni de gen, intr-un document redactat inaintea Zilei internationale pentru drepturile femeii, in 8 martie, potrivit cotidianului Bild.Aceasta a citat exemplul Canadei, care a modificat la inceputul lunii februarie un paragraf din "Oh Canada" in numele egalitatii de sex.Dar, in Germania, aceasta propunere de modificare a textului scriitorului August Heinrich Hoffmann von Fallersleben din 1841 a starnit un adevarat scandal in tabara conservatoare."M-as fi gandit la teme mai importante pentru femei decat schimbarea imnului national", a scris pe Twitter Julia Klockner, o colaboratoare apropiata a cancelarului Angela Merkel."Sunt o femeie emancipata si nu m-am simtit niciodata exclusa de acest imn", a spus, intr-o conferinta de presa, Annegret Kramp-Karrenbauer, numarul doi in tabara conservatoare, CDU.Prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Angela Merkel s-a declarat "foarte satisfacuta de imnul actual"."Jos labele!", a reactionat extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).