"Intoarcerea Rusiei globale" sau cum isi extinde Moscova influenta in toate colturile lumii - raport Carnegie Endowment

cladirea unui aparat global de propaganda de stat

sustinerea actualului guvern venezuelean

exploatarea diviziunilor politice din Europa, prin intermediul social media si al altor instrumente

operatiuni informative pentru a influenta alegerile prezidentiale din Mexic

sprijin pentru miscarile populiste si de extrema dreapta din Europa

folosirea unor contracte majore de vanzari de arme pentru a submina relatiile SUA cu aliatii lor

alimentarea coruptiei la nivel inalt in Africa de Sud

alimentarea tensiunilor etnice si a instabilitatii din Balcani

Moscova sprijina guvernul presedintelui Nicolas Maduro, obtinand in schimb posibilitatea de a achizitiona active valoroase la preturi de nimic.

Compania rusa Rosneft a investit masiv in sectorul energetic din aceasta tara

Rusia a platit in avans miliarde de dolari pentru livrarile de titei din Venezuela, a acordat ajutoare alimentare si a restructurat imprumuturile acordate Venezuelei, ajutandu-l pe Maduro sa ramana la putere

Venezuela - compania Rosneft detine participatii in cinci proiecte majore si a cumparat doua depozite offshore. Venezuela datoreaza Rosneft 6 miliarde de euro

Africa de Sud: Compania rusa de energie nucleara Rosatom a semnat un acord de a construi reactoare nucleare de 76 miliarde de dolari

Turcia: Rosatom a inceput constructia unei centrale de 20 de miliarde de dolari

Kurdistanul irakian: Rosneft a acordat imprumuturi de 4 miliarde de dolari

India: Rosneft a achizitionat compania Essar Oil pentru 12,9 miliarde de dolari

Moscova a profitat de vidul lasat in urma unor greseli ale SUA si si-a extins relatiile militare

Interventia din Siria, incepand cu 2015, a deschis usile in alte tari din Orientul Mijlociu si Africa de Nord

In Libia, Kremlinul isi intareste legaturile atat cu generalul Khalifa Haftar, care acum un an a vizitat nava rusa Amiral Kuznetov, cat si cu alte grupari

Moscova ar fi trimis forte speciale in Egipt, in apropierea granitei cu Libia, pentru a oferi sprijin fortelor lui Haftar. Tot in Egipt, Kremlinul l-a curtat pe presedintele el-Sisi si ar fi ajuns la un acord de acces la spatiul aerian si aeroporturile acestei tari

Regele saudit a facut o vizita istorica la Moscova, Riadul ajungand la un acord sa cumpere sisteme militare rusesti si sa investeasca in proiecte comune evaluate la miliarde de dolari

Printre tarile unde Rusia a vandut armament sau a incheiat contracte in acest domeniu: Peru, Venezuela, Algeria, Nigeria, Turcia, Irak, Vietnam, Indonezia. In perioada 2012-2016, Rusia a livrat armament in 50 de tari, fiind al doilea mare exportator global de arme, cu o cota de piata de 23% (SUA - 33%).

De cand Vladimir Putin a redevenit presedinte, in 2012, prezenta Rusiei este tot mai vizibila in Orientul Mijlociu, in parti din Asia, Africa, Europa si America Latina. Aceasta se adauga la modul in care Kremlinul incearca sa exploateze diviziunile exitente in societatile occidentale, arata raportul "Intoarcerea Rusiei Globale".Agenda actuala a Rusiei este descrisa sumar acesta: "sa-si exercite influenta in detrimentul Washingtonului si al sistemului international bazat pe reguli (...) Acolo unde SUA si aliatii lor au dat inapoi sau au esuat, a venit Rusia".Elemente ale acestei strategii rusesti, in descrierea Carnegie:La nivel economic, Rusia apeleaza la instrumente precum aranjamente comerciale preferentiale, tarife mai mici la exporturile de petrol si gaze in relatia cu unele state, sprijin financiar si conditii mai bune pentru recuperarea datoriilor. Toate componentele sectorului energetic - petrol, gaze, energie nucleara - sunt folosite in actiunile sale diplomatice si comerciale.





