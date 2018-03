O romanca din Targu Neamt, plecata de 11 ani in Italia, aleasa Miss Badante 2018 la Roma

Cea mai frumoasa romanca din Italia care lucreaza in domeniul asistentei batranilor se numeste Anisoara Avacaritei, are 41 de ani si este originara din Targu Neamt. Ea a castigat finala Concursului Miss Badante & Colf 2018, care s-a desfasurat duminica, 4 martie, la Roma, la Palacavicchi din Roma.

Pe locul II s-a situat Florentina Hoitan, de 51 de ani, originara din Prahova si stabilita de 14 ani in Italia. Locul al III-lea a fost castigat de Iustina Patrascu, din Bacau, de 47 de ani, din care ultimii 19 ani petrecuti in Italia. Maria Savoi, de 53 de ani, a obtinut mentiune, iar Premiul juriului a fost inmanat Danielei Bornaz, de 48 de ani.

"Am hotarat sa particip la Concurs dupa ce am vazut un anunt pe Facebook, nu ma gandeam ca o sa castig, voiam doar sa ma simt bine, sa rup putin monotonia", a declarat pentru "Din Italia" castigatoarea, dupa primirea coronitei. Premiul il dedica celor doi copii ai ei, care studiaza in Romania. Cand vorbeste de ei, o fata si un baiat, emotia i se citeste pe fata. In Romania a fost angajata in comert, iar de cand e in Italia a lucrat pentru doua familii in 11 ani de zile. "Pentru unii e greu, dar pentru mine e mai putin greu, pentru ca ma atasez de batrani. Iti trebuie rabdare si dragoste sa poti face aceasta meserie!"

"Am avut mari emotii, niciodata nu m-am gandit sa particip la un concurs de Miss, dar m-a incurajat si nepotica mea, in varsta de 15 ani", ne-a spus dupa concurs Florentina Hoitan, care are fiii si nepotii in Italia. In Romania, a lucrat ca bucatar la Bucuresti, gatind chiar si pentru fosti presedinti. Dar ulterior viata a adus-o in Italia, tara de care s-a indragostit si unde a ales sa se stabileasca.

"Adevarate eroine"

"Bilantul este unul mai mult decat pozitiv: la editiile precedente, am avut maxim 18 participante, in schimb acum am avut in concurs 25 de doamne de toate varstele. A fost emotionant sa lucrezi cu ele, sa pregatim probele de concurs: unele m-au sunat cu o seara inainte spunand ca nu au curaj, dar apoi s-au bucurat de prima defilare pe un covor rosu! Nu a fost invidie, dimpotriva, toate concurente au fost ca surorile, daca lipsea ceva uneia, imediat o colega o ajuta! Cred ca aceste doamne sunt adevarate eroine ale noastre, asa cum a spus Papa Francisc!" ne-a spus Elena Rodica Rotaru, organizator si prezentator.

La Concurs, care a ajuns la editia a IV-a, s-au inscris 25 de participante, cu varstele cuprinse intre 38 si 70 de ani. Toate au participat cu entuziasm, emotie si voie buna. Fiecare s-a prezentat in fata juriului, apoi a urmat proba de dans si proba de eleganta.

Multe din concurente au venit imbracate in costum national: Petronela Vlad a prezentat costumulul popular in care s-a casatorit mama sa, iar Victoria Cloca, veterana grupului, plina de energie la cei 70 de ani, cu un costum de aproape 100 de ani. Dorul de casa este ceea ce le uneste pe cele mai multe din concurente, care au folosit scurtele momente de prezentare pentru a trimite un gand bun acasa. Nu au lipsit raspunsurile la intrebarile puse de jurati. "Iubesc monumentele Romei, in primul rand Bazilica Sf. Pietro", a spus Mirela Serafini, din Constanta.

Cea mai tanara concurenta a fost eleganta Alina Totorean, de 38 de ani, sosita doar de 4 luni in Italia. Care ar fi un personaj istoric care sa ne reprezinte in Europa? "Alexandru Ioan Cuza, a raspuns fara ezitare Mioara Guseila, concurenta cu numarul 9. Ce ar trebui sa invete romanii de italieni? "Cu siguranta, cum sa gateasca mancare mai lejera", a spus Marilena Rusu, din Vrancea.

Castigatoarea premiului I a primit cadou o vacanta pe insula Ventotene, iar cea de pe locul II o excursie in Italia, ambele oferite de Pandataria Film. Premiantele au primit si cosmetice oferite de organizatori.





Membrii juriului: Elena Postelnicu (Radio Romania Actualitati, presedinte), Rodica Ciobotaru (Emigrantul), Miruna Cajvaneanu (blog "Matrioske" Huffington Post), Jaime Trujilo (Comitato Roma Capitale), av. Giancarlo Germani.

Sponsori: Pandataria Film, Elena Rodica Rotaru Fashion, Marilena Bacanu, Oriflame. Tinutele de seara au fost oferite de ERR Fashion, iar coafurile realizate e Marilena Bacanu.

Organizatoarele Concursului, desfasurat impecabil, au fost Elena Rodica Rotaru (Elena Rodica Rotaru Fashion), impreuna cu Marilena Bacanu (Atelier de coafura), care au si prezentat spectacolul.

Concursul s-a desfasurat in cadrul Evenimentului dedicat Martisorului si Zilei femeii de catre Romit Tv si Lika Event.